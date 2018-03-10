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Lada 2121 занимает первое место среди самых распространенных внедорожников России
Популярный автомобиль Lada 2121 занимает первое место среди самых распространенных внедорожников России. Такую информацию предоставило агентство “Автостат Инфо”.

Lada 2121 занимает первое место среди самых распространенных внедорожников России


По статистическим данным, в начале текущего года насчитывается более миллиона внедорожников Lada 2121, около 735 тысяч автомобилей произведены до 2008 года. Самые популярные из них, трехдверные версии с бензиновым 1.7-литровым двигателем и мощностью 83 лошадиных силы. Обновленные и модернизированные версии “Нивы” до сих пор охотно покупают несмотря на не самые лучшие технические характеристики.

Второе место в рейтинге самых популярных внедорожников занимает Chevrolet Niva – 572434 авто, из которых более 188 тысяч с возрастом более десяти лет. На третьем месте расположился “УАЗ Хантер” – 418586 машин из каких примерно 85% десятилетнего срока эксплуатации. Еще в рейтинг попали: Toyota RAV4 (363 тысячи штук), Renault Duster (326 тысяч штук), а также Nissan X-Trail и Quashquai, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander и Volkswagen Tiguan. Всего на авторынке России насчитывается более 9 миллионов кроссоверов и внедорожников.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 11:20
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