Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Технологии

Эксперты рассказали, как проверить наличие гарантии на iPhone
Когда покупатель приобретает новый смартфон от корпорации Apple, то должен помнить о предоставляющейся гарантии производителя. В случае непредвиденной поломки пользователь может отправиться в сервисный центр и там починить или осуществить замену iPhone. Однако большинство владельцев устройств не знает о том, как проверить сведения о гарантии и ее сроках.

Эксперты рассказали, как проверить наличие гарантии на iPhone


В компании Apple позаботились об удобстве пользователей гаджетов и рекомендуют воспользоваться специальным сервисом, чтобы проверить интересующую информацию. Для этого владельцу iPhone не обязательно обращаться в чат поддержки или дозваниваться на горячую линию.

Первым шагом в проверке гарантии станет поиск серийного номера iPhone. Для этого в меню необходимо выбрать "Настройки" – "Основные" – "Об этом устройстве" и найти пункт с одноименным названием. Оригинальная коробка смартфона также пригодится в поиске серийного номера устройства. Можно отыскать его на ПК, с которым осуществлялась синхронизация данных девайса, в iTunes. Помочь может и интернет-ресурс appleid.apple.com. Пользователю нужно авторизироваться в системе под своим Apple ID, отыскать смартфон в разделе "Устройства" и щелкнуть на него.

Вторым шагом станет переход на сайт сервиса "Проверка права" на обслуживание и поддержку. Владелец устройства должен ввести серийный номер iPhone и капчу в определенные поля. Далее следует ориентироваться на подсказки сервиса, который выдаст информацию о том, может ли пользователь рассчитывать на техподдержку по телефону и срок завершения года гарантии. Всем владельцам устройств Apple предоставляется 90-дневная поддержка по телефону с того момента, как была осуществлена покупка гаджета.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 10:52
Читайте также
Владимир Путин назвал самое большое достижение на
Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в
Россия завоевала 3 медали в первый день
Блогер из Испании морила фенека вегетарианской
В Воронеже горожан поразила своей внешностью
Милонов требует отправить Ефремова на лечение от
Опрос: Четверть мужчин поддерживают секс и
Французский футболист-юниор найден мертвым в
Удар Марии Шараповой назван лучшим в феврале
Уборкой снега в Москве занимаются порядка 10
Американский генерал заявил о возможности
Сеть взорвала оптическая иллюзия с взлетающим на
Добавление комментария
Последние новости
10.03, 13:37 Рустам Солнцев предрек разрыв Пелагеи и Ивана Телегина
10.03, 13:30 Ученые установили, что в живой природе распространяется
10.03, 13:20 Функция распознавания лиц в Facebook получила обновления
10.03, 13:11 Алексей Панин показал "жесткую порку" дочери
10.03, 13:10 Таинственный «Глаз Сахары» заинтересовал пользователей
10.03, 13:00 Владимир Путин назвал самое большое достижение на посту
10.03, 12:53 В Краснодаре после взрыва в жилом доме возбуждено
10.03, 12:45 Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в адрес
10.03, 12:44 Медики увеличили предельно допустимый уровень сахара в
10.03, 12:34 Smartisan Nut Pro 3 назвали «усовершенствованной копией»
10.03, 12:32 Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО
10.03, 12:25 Внедорожник «Москвич-415С» впервые представили на
10.03, 12:21 В Волгоградской области пьяный пассажир угнал такси
10.03, 12:18 В Сети появилось видео последствий «захвата» Земли
10.03, 12:10 Актрису Глафиру Тарханову задержали в аэропорту
10.03, 12:00 Россия завоевала 3 медали в первый день Паралимпийских
10.03, 11:50 Ученые нашли крупное протопланетное облако у звезды в
10.03, 11:42 В Краснодаре число пострадавших при взрыве газа возросло
10.03, 11:40 Ирина Шейк снялась для модного журнала без макияжа
10.03, 11:37 Евгений Плющенко показал тренировку звездных детей