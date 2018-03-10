Эксперты рассказали, как проверить наличие гарантии на iPhone
Когда покупатель приобретает новый смартфон от корпорации Apple, то должен помнить о предоставляющейся гарантии производителя. В случае непредвиденной поломки пользователь может отправиться в сервисный центр и там починить или осуществить замену iPhone. Однако большинство владельцев устройств не знает о том, как проверить сведения о гарантии и ее сроках.
В компании Apple позаботились об удобстве пользователей гаджетов и рекомендуют воспользоваться специальным сервисом, чтобы проверить интересующую информацию. Для этого владельцу iPhone не обязательно обращаться в чат поддержки или дозваниваться на горячую линию.
Первым шагом в проверке гарантии станет поиск серийного номера iPhone. Для этого в меню необходимо выбрать "Настройки" – "Основные" – "Об этом устройстве" и найти пункт с одноименным названием. Оригинальная коробка смартфона также пригодится в поиске серийного номера устройства. Можно отыскать его на ПК, с которым осуществлялась синхронизация данных девайса, в iTunes. Помочь может и интернет-ресурс appleid.apple.com. Пользователю нужно авторизироваться в системе под своим Apple ID, отыскать смартфон в разделе "Устройства" и щелкнуть на него.
Вторым шагом станет переход на сайт сервиса "Проверка права" на обслуживание и поддержку. Владелец устройства должен ввести серийный номер iPhone и капчу в определенные поля. Далее следует ориентироваться на подсказки сервиса, который выдаст информацию о том, может ли пользователь рассчитывать на техподдержку по телефону и срок завершения года гарантии. Всем владельцам устройств Apple предоставляется 90-дневная поддержка по телефону с того момента, как была осуществлена покупка гаджета.
В компании Apple позаботились об удобстве пользователей гаджетов и рекомендуют воспользоваться специальным сервисом, чтобы проверить интересующую информацию. Для этого владельцу iPhone не обязательно обращаться в чат поддержки или дозваниваться на горячую линию.
Первым шагом в проверке гарантии станет поиск серийного номера iPhone. Для этого в меню необходимо выбрать "Настройки" – "Основные" – "Об этом устройстве" и найти пункт с одноименным названием. Оригинальная коробка смартфона также пригодится в поиске серийного номера устройства. Можно отыскать его на ПК, с которым осуществлялась синхронизация данных девайса, в iTunes. Помочь может и интернет-ресурс appleid.apple.com. Пользователю нужно авторизироваться в системе под своим Apple ID, отыскать смартфон в разделе "Устройства" и щелкнуть на него.
Вторым шагом станет переход на сайт сервиса "Проверка права" на обслуживание и поддержку. Владелец устройства должен ввести серийный номер iPhone и капчу в определенные поля. Далее следует ориентироваться на подсказки сервиса, который выдаст информацию о том, может ли пользователь рассчитывать на техподдержку по телефону и срок завершения года гарантии. Всем владельцам устройств Apple предоставляется 90-дневная поддержка по телефону с того момента, как была осуществлена покупка гаджета.
Автор: Элана Ал-Лами