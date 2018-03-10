Глюкоза получила 8 марта роскошный ярко-красный автомобиль
Российская певица Глюкоза похвасталась подарком, полученным от супруга 8 марта. В Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала снимок, где она восседает на крыше новенького ярко-красного автомобиля.
Наталья Чистякова-Ионова не стала скрывать своего восхищения полученным «в день рождения всех женщин», как она назвала 8 марта, презентом. «Спасибо за невероятно волшебный день и неожиданные подарки! Цвет - мой любимый! Мне кажется, теперь я чаще буду за рулем» - написала певица слова благодарности дарителю.
Хотя звезда эстрады не уточнила имя человека, презентовавшего ей ярко-красную машину, пользователи сошлись во мнении, что это сделал ее супруг Александр Чистяков. Подписчики назвали подарок «шикарным» и «невероятно роскошным». Некоторые поинтересовались, таким ли шикарным презентом порадовала Глюкоза своего возлюбленного 23 февраля.
Наталья Чистякова-Ионова не стала скрывать своего восхищения полученным «в день рождения всех женщин», как она назвала 8 марта, презентом. «Спасибо за невероятно волшебный день и неожиданные подарки! Цвет - мой любимый! Мне кажется, теперь я чаще буду за рулем» - написала певица слова благодарности дарителю.
Хотя звезда эстрады не уточнила имя человека, презентовавшего ей ярко-красную машину, пользователи сошлись во мнении, что это сделал ее супруг Александр Чистяков. Подписчики назвали подарок «шикарным» и «невероятно роскошным». Некоторые поинтересовались, таким ли шикарным презентом порадовала Глюкоза своего возлюбленного 23 февраля.
Автор: Ева Вит