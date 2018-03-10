В Сети опубликовали первый трейлер фильма-анимации "Гринч"
В Сети представлен первый трейлер к кинофильму-анимации "Гринч". Демонстрация видеокадров, посвященных необычному персонажу, появилась на YouTube-канале.
В картине демонстрируется попытка главного героя испортить праздник Рождества. На настоящий момент отсутствует детальная информация о процессе ее создания. Контролировать реализацию проекта взялась аниме-компания Illumination, пообещавшая представить фильм 8 ноября в текущем году.
Сообщается о появлении 27 декабря ленты в российском прокате. Согласно предварительным сведениям, озвучивание главного героя возьмет на себя Бенедикт Камбербэтч. Ответственная за проект кинокомпания обладает огромным опытом создания подобных фильмов, наиболее популярными из которых считаются"Тайная жизнь домашних животных", "Гадкий я" и "Миньоны".
В картине демонстрируется попытка главного героя испортить праздник Рождества. На настоящий момент отсутствует детальная информация о процессе ее создания. Контролировать реализацию проекта взялась аниме-компания Illumination, пообещавшая представить фильм 8 ноября в текущем году.
Сообщается о появлении 27 декабря ленты в российском прокате. Согласно предварительным сведениям, озвучивание главного героя возьмет на себя Бенедикт Камбербэтч. Ответственная за проект кинокомпания обладает огромным опытом создания подобных фильмов, наиболее популярными из которых считаются"Тайная жизнь домашних животных", "Гадкий я" и "Миньоны".
Автор: Сёмина Виктория