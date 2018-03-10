BMW X3 M замечен на уличных тестах в Лос-Анджелесе
BMW X3 M замечен на уличных тестах в Лос-Анджелесе. Ранее внедорожник проходил испытания на знаменитой трассе в Нюрбургринге. Фотографии предоставил резидент Hermosa Beach Аарон Алонсо.
BMW X3 M получил уникальные передние валы и четырехугольные выхлопные наконечники. Передние и задние колеса соответствуют прототипу. Производитель упакует модель силовой установкой B58 с турбонаддувом объемом на 3 литра, генерирующей отдачу в 450 «лошадей». Внедорожник получил систему векторизации.
Судя по количеству камуфляжа, презентация X3 M состоится на одном из ближайших автошоу. Производство будет запущено на североамериканском заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина. Модель составит конкуренцию Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC63.
Ранее дебютировал BMW X4.
BMW X3 M получил уникальные передние валы и четырехугольные выхлопные наконечники. Передние и задние колеса соответствуют прототипу. Производитель упакует модель силовой установкой B58 с турбонаддувом объемом на 3 литра, генерирующей отдачу в 450 «лошадей». Внедорожник получил систему векторизации.
Судя по количеству камуфляжа, презентация X3 M состоится на одном из ближайших автошоу. Производство будет запущено на североамериканском заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина. Модель составит конкуренцию Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC63.
Ранее дебютировал BMW X4.
Автор: Джанабилова Татьяна П