Джейсон Деруло представил официальный гимн ЧМ-2018
Джейсон Деруло представил миру официальный гимн ЧМ-2018, который прозвучит на открытии турнира. Песня, получившая название «Colors», доступна на канале американского исполнителя в Youtube.
14 июня футбольный турнир впервые приедет в Россию. В первой игре на поле сойдутся сборная Саудовской Аравии и РФ. Финальный матч запланирован на 15 июня. Соревнования пройдут в 11 городах страны, на 12 стадионах.
Сейчас подготовка к предстоящему мероприятию находится на финишной прямой. В Самаре, например, установили огромный футбольный мяч.
14 июня футбольный турнир впервые приедет в Россию. В первой игре на поле сойдутся сборная Саудовской Аравии и РФ. Финальный матч запланирован на 15 июня. Соревнования пройдут в 11 городах страны, на 12 стадионах.
Сейчас подготовка к предстоящему мероприятию находится на финишной прямой. В Самаре, например, установили огромный футбольный мяч.
Автор: Джанабилова Татьяна П