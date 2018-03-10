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Джейсон Деруло представил официальный гимн ЧМ-2018
Джейсон Деруло представил миру официальный гимн ЧМ-2018, который прозвучит на открытии турнира. Песня, получившая название «Colors», доступна на канале американского исполнителя в Youtube.

Джейсон Деруло представил официальный гимн ЧМ-2018


14 июня футбольный турнир впервые приедет в Россию. В первой игре на поле сойдутся сборная Саудовской Аравии и РФ. Финальный матч запланирован на 15 июня. Соревнования пройдут в 11 городах страны, на 12 стадионах.



Сейчас подготовка к предстоящему мероприятию находится на финишной прямой. В Самаре, например, установили огромный футбольный мяч.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:50
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