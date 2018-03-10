Ирина Шейк снялась для модного журнала без макияжа
Супермодель Ирина Шейк в очередной раз доказала, что обладает невероятной естественной красотой, приняв участие в фотосессии для немецкого издания журнала Vouge. На снимках знаменитость предстала без макияжа с легким «художественным беспорядком» на голове.
Несколько фотографий из серии кадров, подготовленных для глянцевого издания, модель опубликовала в Instagram-микроблоге. В посте Ирина Шейк написала: «Без прически и макияжа, только я», намекая, что в человеке нужно ценить его личность, а не визуальную «обвертку» - тонны косметики на лице и эффектные наряды.
Пользователи, как всегда, с восторгом отозвались о естественной красоте 32-летней знаменитости. Многие фолловеры отметили, что супермодель остается прекрасной без особых усилий стилистов и гримеров, а простота ее образа, не обремененного макияжем и со слегка растрепанными волосами, делает ее более привлекательной и нежной.
Ранее Ирина Шейк показала фото в раю.
Несколько фотографий из серии кадров, подготовленных для глянцевого издания, модель опубликовала в Instagram-микроблоге. В посте Ирина Шейк написала: «Без прически и макияжа, только я», намекая, что в человеке нужно ценить его личность, а не визуальную «обвертку» - тонны косметики на лице и эффектные наряды.
Пользователи, как всегда, с восторгом отозвались о естественной красоте 32-летней знаменитости. Многие фолловеры отметили, что супермодель остается прекрасной без особых усилий стилистов и гримеров, а простота ее образа, не обремененного макияжем и со слегка растрепанными волосами, делает ее более привлекательной и нежной.
Ранее Ирина Шейк показала фото в раю.
Автор: Ева Вит