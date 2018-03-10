Инсайдер: В Москве ликвидировали пожар в Суворовском училище
10 марта в Москве ликвидировали пожар, вспыхнувший в Суворовском училище по улице Енисейская. Сведения предоставил инсайдер.
Сообщается, пожар начался из-за неисправности оборудования и вызвал замыкание электрокабеля. Площадь поражения составила 20 квадратных метров. В 10:16 огнеборцы справились с возгоранием. На месте работают эксперты, устанавливающие точную причину инцидента. Жертв и пострадавших нет.
Ранее в столице горела кондитерская фабрика.
Сообщается, пожар начался из-за неисправности оборудования и вызвал замыкание электрокабеля. Площадь поражения составила 20 квадратных метров. В 10:16 огнеборцы справились с возгоранием. На месте работают эксперты, устанавливающие точную причину инцидента. Жертв и пострадавших нет.
Ранее в столице горела кондитерская фабрика.
Автор: Джанабилова Татьяна П