Илон Маск показал подземный скоростной электробус
Илон Маск продемонстрировал подземный скоростной электробус. Ролик, включающий подробные пояснения, он разместил на странице в Twitter.
Созданием нового муниципального транспорта занимается компания The Boring Company. Предполагается, что этот электробус станет передвигаться в подземных тоннелях на скорости порядка 240 км/ч. В комментариях Илон Маск отметил, что авто станет самостоятельно переключаться между использованием тоннелей и лифтов.
Согласно словам бизнесмена, подземный электробус станет заметно отличаться от метро. Проект предполагает сооружение большого количества маленьких станций размером в одно парковочное место, тогда как прокладка метрополитена нуждается в создании крупных платформ, однако в заметно меньших количествах.
Созданием нового муниципального транспорта занимается компания The Boring Company. Предполагается, что этот электробус станет передвигаться в подземных тоннелях на скорости порядка 240 км/ч. В комментариях Илон Маск отметил, что авто станет самостоятельно переключаться между использованием тоннелей и лифтов.
Согласно словам бизнесмена, подземный электробус станет заметно отличаться от метро. Проект предполагает сооружение большого количества маленьких станций размером в одно парковочное место, тогда как прокладка метрополитена нуждается в создании крупных платформ, однако в заметно меньших количествах.
Автор: Валерий Антонов