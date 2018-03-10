В Кирове мужчина погиб при падении с 17-этажа
10 марта, утром, в Кирове мужчина погиб при падении с 17-этажа. Сведения о трагедии, произошедшей на улице Заводской, появились в городском паблике «Место происшествия».
Сообщается, что тело мужчины прохожие обнаружили под окнами второго корпуса дома №6. На месте работают криминалисты, устанавливающие причину инцидента. Следов насилия на теле нет, но эксперты считают, что смерть мужчины не случайна.
Ранее в Кирове рабочий упал с крыши и погиб.
Сообщается, что тело мужчины прохожие обнаружили под окнами второго корпуса дома №6. На месте работают криминалисты, устанавливающие причину инцидента. Следов насилия на теле нет, но эксперты считают, что смерть мужчины не случайна.
Ранее в Кирове рабочий упал с крыши и погиб.
Автор: Джанабилова Татьяна П