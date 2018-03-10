Ученые нашли крупное протопланетное облако у звезды в созвездии Центавра
Ученые нашли крупное протопланетное облако рядом со звездой в составе созвездия Центавра. Астрономы из США сообщают, что объект HR 4796A удален от Земли приблизительно на 220 световых лет, а диаметр имеющегося там пылевого облака составляет порядка 150 млрд км.
Астрономы предположили, что в облаке появилась некая гигантская планета, а изучение данного космического объекта даст возможность более точно понять процесс формирования их в составе непосредственно Солнечной системы.
«Облако состоит из крайне мелкой космической пыли. Возможно, оно возникло по итогу столкновений крупного количества относительно мелких космических объектов. Из-за этого вокруг звезды на удалении приблизительно в 11 млрд км сформировалось пылевое кольцо. Вследствие воздействия излучения звезды с яркостью в 23 раза больше Солнца, оно плавно расширяется», - отметили исследователи.
При этом астрономы уверены, что облако не отличается однородностью. Не исключается, что это имеет отношение к тому, что светило HR 4796A проходит сквозь облако межзвездного газа, провоцируя появление ударной волны, воздействующей на распределение пыли. Структура гигантского формирования изменяется из-за воздействия красного карлика, расположенного на расстоянии в 87 млрд км.
Астрономы предположили, что в облаке появилась некая гигантская планета, а изучение данного космического объекта даст возможность более точно понять процесс формирования их в составе непосредственно Солнечной системы.
«Облако состоит из крайне мелкой космической пыли. Возможно, оно возникло по итогу столкновений крупного количества относительно мелких космических объектов. Из-за этого вокруг звезды на удалении приблизительно в 11 млрд км сформировалось пылевое кольцо. Вследствие воздействия излучения звезды с яркостью в 23 раза больше Солнца, оно плавно расширяется», - отметили исследователи.
При этом астрономы уверены, что облако не отличается однородностью. Не исключается, что это имеет отношение к тому, что светило HR 4796A проходит сквозь облако межзвездного газа, провоцируя появление ударной волны, воздействующей на распределение пыли. Структура гигантского формирования изменяется из-за воздействия красного карлика, расположенного на расстоянии в 87 млрд км.
Автор: Валерий Антонов