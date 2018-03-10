В Челябинске зрителя жестоко избили на концерте The Prodigy
9 марта в Челябинске фанаты жестоко избили зрителя на концерте The Prodigy, проходившем в ДС «Юность». Окровавленный молодой человек получил серьезные травмы, но смог самостоятельно покинуть зал.
The Prodigy отправились в очередное турне по российским городам, собирая толпы чрезмерно активных поклонников своего творчества. Под знакомые хиты зрители любят послэмиться и потолкаться, не думая о рядом стоящих людях. В одной из таких давок между зрителями разгорелся конфликт.
Очевидцы рассказывают разные версии произошедшего. Одни уверяют, что молодой человек задал вопрос фанатам. Другие, наоборот, обвиняют пострадавшего в негативном высказывании в адрес других зрителей, которые повалили юношу и толпой стали пинать.
Ранее в Челябинске инвалида избили охранники магазина.
The Prodigy отправились в очередное турне по российским городам, собирая толпы чрезмерно активных поклонников своего творчества. Под знакомые хиты зрители любят послэмиться и потолкаться, не думая о рядом стоящих людях. В одной из таких давок между зрителями разгорелся конфликт.
Очевидцы рассказывают разные версии произошедшего. Одни уверяют, что молодой человек задал вопрос фанатам. Другие, наоборот, обвиняют пострадавшего в негативном высказывании в адрес других зрителей, которые повалили юношу и толпой стали пинать.
Ранее в Челябинске инвалида избили охранники магазина.
Автор: Джанабилова Татьяна П