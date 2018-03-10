Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Открытия

Ученые установили, что в живой природе распространяется быстрее всего
Ученые выяснили и установили, что в живой природе распространяется быстрее всего. В ходе исследования с помощью видеосъемки изучалось распространение растений на большие расстояния и с высокими оборотами.

Ученые установили, что в живой природе распространяется быстрее всего


Как известно, большинство растений распространяет свои семена с помощью воды, ветра или животных, а также прибегая к методу баллистихории – разбрасыванию с очень высокой скоростью, иногда достигающей расстояния более 60 метров. Это осуществляется как залог выживания, при борьбе с болезнями и для освоения новых территорий. Ученые считают наиболее оптимальной для метания род цветущих диких петуний. Плоды содержат более двадцати дискообразных семян и вылетают под отличным углом, обеспечивающим максимальную дальность. Скорость выбрасывания определяли с помощью специальных камер, и, по данным анализа съемки, она составила более 100 километров в секунду, при раскручивании самых легких до 1660 оборотов.

Ранее в исследованиях рекорд вращения принадлежал бактерии Vibrio alginolyticus, которая при температуре 35 градусов способна вращаться с частотой 1500 герц. Для сравнения можно привести новейшие ультразвуковые бормашины с примерной частотой 10000 герц.

Также ученые выяснили, что семена, имеющие закрученную форму полумесяца или похожие на спиннер, разлетаются быстрее и дальше.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 13:30
Читайте также
В Москве представили уникальную туристическую
В России губернаторы регионов поборются за 1 млрд
Месси в Instagram подтвердил, что в 3-й раз стал
Верховная рада: Россияне должны немедленно
Путин сообщил, что Песков иногда «несёт пургу»
Россиянам предрекают новые допинг-скандалы
Владимир Путин назвал самое большое достижение на
Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в
Россия завоевала 3 медали в первый день
Блогер из Испании морила фенека вегетарианской
В Воронеже горожан поразила своей внешностью
Милонов требует отправить Ефремова на лечение от
Добавление комментария
Последние новости
11.03, 00:00 Внедорожник BAIC BJ40 показали без маскировки
10.03, 23:30 Ученые воссоздали атмосферы иных планет на Земле
10.03, 23:00 Составлен ТОП-5 авто со странным тюнингом
10.03, 22:40 Эксперты рассказали, почему iPhone 7 Plus стоит покупать
10.03, 22:20 Порноактриса заявила о росте популярности после
10.03, 22:00 Goodyear представила концептуальные шины с живым мхом
10.03, 21:40 Состоялась официальная презентация Chevrolet Silverado HD
10.03, 21:24 СМИ: Якубовича ждут серьезные проблемы после скандала на
10.03, 21:00 В Москве представили уникальную туристическую
10.03, 20:44 Маша Малиновская подсела на запрещенные препараты
10.03, 20:30 Huawei Y9 2018 получил 4 камеры и батарею на 4 тысячи мАч
10.03, 20:15 Названа стоимость нового флагманского кроссовера Datsun
10.03, 20:00 Дима Билан увидел клона Ольги Бузовой на гастролях в
10.03, 19:40 В Екатеринбурге задержали неадекватного мужчину, который
10.03, 19:26 Ученые: Викинги первыми открыли Америку
10.03, 19:08 "Весна началась, обострение": Алена Водонаева
10.03, 18:54 Историк рассказал, как удалось доказать смерть Гитлера
10.03, 18:39 В России губернаторы регионов поборются за 1 млрд рублей
10.03, 18:25 Гермошлем с интегрированной системой связи для
10.03, 18:17 Навка опять похвасталась "знаменитыми" красными штанами