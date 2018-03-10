Ученые установили, что в живой природе распространяется быстрее всего
Ученые выяснили и установили, что в живой природе распространяется быстрее всего. В ходе исследования с помощью видеосъемки изучалось распространение растений на большие расстояния и с высокими оборотами.
Как известно, большинство растений распространяет свои семена с помощью воды, ветра или животных, а также прибегая к методу баллистихории – разбрасыванию с очень высокой скоростью, иногда достигающей расстояния более 60 метров. Это осуществляется как залог выживания, при борьбе с болезнями и для освоения новых территорий. Ученые считают наиболее оптимальной для метания род цветущих диких петуний. Плоды содержат более двадцати дискообразных семян и вылетают под отличным углом, обеспечивающим максимальную дальность. Скорость выбрасывания определяли с помощью специальных камер, и, по данным анализа съемки, она составила более 100 километров в секунду, при раскручивании самых легких до 1660 оборотов.
Ранее в исследованиях рекорд вращения принадлежал бактерии Vibrio alginolyticus, которая при температуре 35 градусов способна вращаться с частотой 1500 герц. Для сравнения можно привести новейшие ультразвуковые бормашины с примерной частотой 10000 герц.
Также ученые выяснили, что семена, имеющие закрученную форму полумесяца или похожие на спиннер, разлетаются быстрее и дальше.
Как известно, большинство растений распространяет свои семена с помощью воды, ветра или животных, а также прибегая к методу баллистихории – разбрасыванию с очень высокой скоростью, иногда достигающей расстояния более 60 метров. Это осуществляется как залог выживания, при борьбе с болезнями и для освоения новых территорий. Ученые считают наиболее оптимальной для метания род цветущих диких петуний. Плоды содержат более двадцати дискообразных семян и вылетают под отличным углом, обеспечивающим максимальную дальность. Скорость выбрасывания определяли с помощью специальных камер, и, по данным анализа съемки, она составила более 100 километров в секунду, при раскручивании самых легких до 1660 оборотов.
Ранее в исследованиях рекорд вращения принадлежал бактерии Vibrio alginolyticus, которая при температуре 35 градусов способна вращаться с частотой 1500 герц. Для сравнения можно привести новейшие ультразвуковые бормашины с примерной частотой 10000 герц.
Также ученые выяснили, что семена, имеющие закрученную форму полумесяца или похожие на спиннер, разлетаются быстрее и дальше.
Автор: Тригуб Сергей