В Краснодаре четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В Краснодаре четыре человека пострадали при мощном взрыве газа в жилом пятиэтажном доме, расположенном на улице Славянская, 75. Сведения со ссылкой на экстренные службы появились в СМИ.
Сообщается, взрыв, прогремевший на пятом этаже, привел к обрушению стены. Под завалами может находиться маленький ребенок. Разрушены несколько квартир и повреждены автомобили, припаркованные около дома. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Врачи не рассказывают о характере полученных травм. Специалисты, работающие на месте, пытаются установить причину, спровоцировавшую взрыв.
Ранее в столице Кубани в частном доме взорвался газовый баллон.
Сообщается, взрыв, прогремевший на пятом этаже, привел к обрушению стены. Под завалами может находиться маленький ребенок. Разрушены несколько квартир и повреждены автомобили, припаркованные около дома. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Врачи не рассказывают о характере полученных травм. Специалисты, работающие на месте, пытаются установить причину, спровоцировавшую взрыв.
Ранее в столице Кубани в частном доме взорвался газовый баллон.
Автор: Джанабилова Татьяна П