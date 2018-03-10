Россия завоевала 3 медали в первый день Паралимпийских игр
Россия получила 3 медали за первый день участия в Паралимпийских играх. Отличное выступление в Пхенчхане показали биатлонистки.
Екатерина Румянцева стала дебютанткой Паралимпиады на дистанции в 6 км получила 1-е место. Серебро досталось многократной чемпионке Анне Милениной. Михалина Лысова оказалась победительницей на аналогичной трассе в рамках проведения соревнований для слабовидящих.
Россия имеет право поехать на Игры с 30-ю спортсменами и шестью ведущими. По причине отстранения Паралимпийского комитета РФ количество не стало большим. Российские атлеты были вынуждены самостоятельно подавать заявки на выступления в состязании под нейтральным флагом, но допуск предоставили не всем.
Екатерина Румянцева стала дебютанткой Паралимпиады на дистанции в 6 км получила 1-е место. Серебро досталось многократной чемпионке Анне Милениной. Михалина Лысова оказалась победительницей на аналогичной трассе в рамках проведения соревнований для слабовидящих.
Россия имеет право поехать на Игры с 30-ю спортсменами и шестью ведущими. По причине отстранения Паралимпийского комитета РФ количество не стало большим. Российские атлеты были вынуждены самостоятельно подавать заявки на выступления в состязании под нейтральным флагом, но допуск предоставили не всем.
Автор: Валерий Антонов