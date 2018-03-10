Медики увеличили предельно допустимый уровень сахара в крови для диабетиков
Пациенты, имеющие диагноз диабет второго типа, могут ослабить беспокойство относительно контроля уровня сахара в крови. Медики немного изменили рекомендуемую концентрацию сахара в крови диабетиков.
Эксперты из Американского колледжа врачей сообщают, что отныне допустимые границы уровня сахара в крови могут варьироваться между 7% и 8% по анализу крови A1C. Специалисты объяснили, что раньше этот показатель был на отметке 6,5% и 7%. Некоторые группы пациентов, в которые входят люди преклонного возраста, ведут строгий контроль уровня сахара в крови. Однако, по наблюдениям врачей, значительной пользы проверка не приносит.
Центр контроля и профилактики заболеваний США предоставляет сведения о том, что в государстве свыше 100 млн людей являются жертвами диабета или находятся в преддиабете. Шведские и финские ученые на минувшей неделе разместили новый отчет, в котором проинформировали о том, что диабет второго типа в реальности необходимо разграничивать на 5 разных видов. Таким образом, лечение может принести ощутимые результаты в связи с индивидуальностью.
Эксперты из Американского колледжа врачей сообщают, что отныне допустимые границы уровня сахара в крови могут варьироваться между 7% и 8% по анализу крови A1C. Специалисты объяснили, что раньше этот показатель был на отметке 6,5% и 7%. Некоторые группы пациентов, в которые входят люди преклонного возраста, ведут строгий контроль уровня сахара в крови. Однако, по наблюдениям врачей, значительной пользы проверка не приносит.
Центр контроля и профилактики заболеваний США предоставляет сведения о том, что в государстве свыше 100 млн людей являются жертвами диабета или находятся в преддиабете. Шведские и финские ученые на минувшей неделе разместили новый отчет, в котором проинформировали о том, что диабет второго типа в реальности необходимо разграничивать на 5 разных видов. Таким образом, лечение может принести ощутимые результаты в связи с индивидуальностью.
Автор: Элана Ал-Лами