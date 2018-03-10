Smartisan Nut Pro 3 назвали «усовершенствованной копией» iPhone X
Компания Smartisan продемонстрировала модернизированный вариант дизайна iPhone X - мобильное устройство Nut Pro 3. Китайские разработчики изменили вырез в верхней части OLED-экрана, портящего внешний вид смартфона «яблочной» корпорации, и в «усовершенствованной копии» гаджета сделали его более плавным.
OLED-матрица Super Retina в iPhone X от Apple занимает почти все его лицевое пространство, но ее окружает толстая рамка, а вверху располагаются все датчики и система камер TrueDepth. Вырез не очень нравится пользователям, так как при просмотре видео или снимков во весь экран он выделяется и бросается в глаза. Разработчики Smartisan оснастили свой Nut Pro 3 огромным дисплеем и такой же выемкой в верхней его части, но сделали ее боле плавной, напоминающей холм. Вырез не убавил в размерах, однако создателям удалось добиться, чтобы их смартфон стал выглядеть немного эффектней.
Усовершенствованную «копию» iPhone X официально представят через несколько месяцев. Nut Pro 3 превзошел «яблочный» гаджет по дизайну, но его технические характеристики китайские разработчики пока не раскрывают. В некоторых источниках упоминается об оснащении смартфона 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 670.
Ранее сообщалось, что смартфон Smartisan M1 оборудовали 21-мегапиксельной камерой.
OLED-матрица Super Retina в iPhone X от Apple занимает почти все его лицевое пространство, но ее окружает толстая рамка, а вверху располагаются все датчики и система камер TrueDepth. Вырез не очень нравится пользователям, так как при просмотре видео или снимков во весь экран он выделяется и бросается в глаза. Разработчики Smartisan оснастили свой Nut Pro 3 огромным дисплеем и такой же выемкой в верхней его части, но сделали ее боле плавной, напоминающей холм. Вырез не убавил в размерах, однако создателям удалось добиться, чтобы их смартфон стал выглядеть немного эффектней.
Усовершенствованную «копию» iPhone X официально представят через несколько месяцев. Nut Pro 3 превзошел «яблочный» гаджет по дизайну, но его технические характеристики китайские разработчики пока не раскрывают. В некоторых источниках упоминается об оснащении смартфона 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 670.
Ранее сообщалось, что смартфон Smartisan M1 оборудовали 21-мегапиксельной камерой.
Автор: Ева Вит