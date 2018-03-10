Евгений Плющенко показал тренировку звездных детей
Евгений Плющенко показал тренировку звездных детей, проходившую в его школе. Соответствующий ролик олимпийский чемпион разместил в микроблоге Instagram.
На видео показано, как дети лежат на животе на йогоматах, прогнувшись в спине. Юные спортсмены слушают рекомендации тренера, голос которого периодически раздается за кадром, и пытаются как можно точнее следовать указаниям. В кадре можно заменить Александра Плющенко, Мартина и Аллу-Викторию Киркоровых, Настю Соколову. В комментарии к посту сказано, что настоящие спортсмены не знают праздников и готовы тренироваться в любое время.
За час пост набрал более 18 тыс. лайков. Пользователи восхитились упорством детей и пожелали юным чемпионам многочисленных побед.
Ранее Плющенко показал домашнюю тренировку сына.
На видео показано, как дети лежат на животе на йогоматах, прогнувшись в спине. Юные спортсмены слушают рекомендации тренера, голос которого периодически раздается за кадром, и пытаются как можно точнее следовать указаниям. В кадре можно заменить Александра Плющенко, Мартина и Аллу-Викторию Киркоровых, Настю Соколову. В комментарии к посту сказано, что настоящие спортсмены не знают праздников и готовы тренироваться в любое время.
За час пост набрал более 18 тыс. лайков. Пользователи восхитились упорством детей и пожелали юным чемпионам многочисленных побед.
Ранее Плющенко показал домашнюю тренировку сына.
Автор: Джанабилова Татьяна П