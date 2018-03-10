В Краснодаре число пострадавших при взрыве газа возросло до шести
В Краснодаре число пострадавших при взрыве газа и обрушении стены пятиэтажного дома возросло до шести. Сведения предоставила пресс-служба Центра медицины катастроф.
Сообщается, в больнице квалифицированную помощь получают уже шесть пострадавших, в том числе 9-летний ребенок. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, которым предстоит разобрать завалы и установить причину, спровоцировавшую взрыв.
Сообщается, в больнице квалифицированную помощь получают уже шесть пострадавших, в том числе 9-летний ребенок. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, которым предстоит разобрать завалы и установить причину, спровоцировавшую взрыв.
Автор: Джанабилова Татьяна П