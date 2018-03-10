Актрису Глафиру Тарханову задержали в аэропорту Ульяновска
Актрису многих популярных сериалов Глафиру Тарханову задержали в аэропорту Ульяновска. Случилось это их-за технических причин вследствие зависания программы авиакомпании.
8 марта для актрисы получилось невезучим и ей пришлось остаться в Ульяновске после гастролей еще сутки, до следующего рейса. Но актриса не разочаровалась и со странички Instagram-аккаунта поздравила всех с международным женским днем, а также пообещала успеть подготовиться к следующим выступлениям. На сегодняшний день звезда считается одной из самых красивых актрис российского кинематографа. Она имеет большое количество поклонников, которые поддержали ее и удивились, как такое могло случиться в век быстрого развития технологий.
Для Глафиры Тархановой это уже не первый раз, когда ее не пустили на борт самолета. Летом прошлого года она должна была улететь с Греции в Москву вместе с мамой и детьми, но отправилась через сутки позже по неизвестным причинам. Многие считают поводом отказа в перелете поздний срок беременности, из-за которого некоторые авиакомпании не рискуют брать таких пассажиров. Сейчас у актрисы четверо мальчиков: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Фильмография насчитывает 53 киноработы.
8 марта для актрисы получилось невезучим и ей пришлось остаться в Ульяновске после гастролей еще сутки, до следующего рейса. Но актриса не разочаровалась и со странички Instagram-аккаунта поздравила всех с международным женским днем, а также пообещала успеть подготовиться к следующим выступлениям. На сегодняшний день звезда считается одной из самых красивых актрис российского кинематографа. Она имеет большое количество поклонников, которые поддержали ее и удивились, как такое могло случиться в век быстрого развития технологий.
Для Глафиры Тархановой это уже не первый раз, когда ее не пустили на борт самолета. Летом прошлого года она должна была улететь с Греции в Москву вместе с мамой и детьми, но отправилась через сутки позже по неизвестным причинам. Многие считают поводом отказа в перелете поздний срок беременности, из-за которого некоторые авиакомпании не рискуют брать таких пассажиров. Сейчас у актрисы четверо мальчиков: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Фильмография насчитывает 53 киноработы.
Автор: Тригуб Сергей