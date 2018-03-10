Внедорожник «Москвич-415С» впервые представили на выставке «Олдтаймер-галерея»
7 марта внедорожник российского производства «Москвич-415С» впервые презентовали общественности на автовыставке «Олдтаймер-галерея», прошедшей в Сокольниках. Долгое время автомобиль находился на территории обычной дачи в Калужской области. Сведения предоставило сетевое издание IReactor.
«Москвич-415С» представляет собой внедорожник, сборка которого началась на Московском заводе в 50-е годы. Автомобиль, напоминающий американский «Виллис», создавался по заказу Министерства обороны и не имел своего индекса, именуясь просто - «Москвич 4х4». В 1959 году производитель хотел начать серийный выпуск внедорожника на новосибирском «Сибсельмаше», но через год приостановил подготовку из-за организационных проблем. К вопросу вернулись через 10 лет, а в 1973 году с конвейера сошел первый «Москвич-415С», получивший модернизированный мотор и коробку передач.
Сейчас известно местонахождение трех внедорожников с индексом 2150: один появился на выставке, еще два переданы музею «Московский транспорт».
«Москвич-415С» представляет собой внедорожник, сборка которого началась на Московском заводе в 50-е годы. Автомобиль, напоминающий американский «Виллис», создавался по заказу Министерства обороны и не имел своего индекса, именуясь просто - «Москвич 4х4». В 1959 году производитель хотел начать серийный выпуск внедорожника на новосибирском «Сибсельмаше», но через год приостановил подготовку из-за организационных проблем. К вопросу вернулись через 10 лет, а в 1973 году с конвейера сошел первый «Москвич-415С», получивший модернизированный мотор и коробку передач.
Сейчас известно местонахождение трех внедорожников с индексом 2150: один появился на выставке, еще два переданы музею «Московский транспорт».
Автор: Джанабилова Татьяна П