Ученые: Сенсорные экраны не воздействуют на письменные навыки у детей
Ученые пришли к выводу об отсутствии отрицательного воздействия сенсорных экранов на письменные навыки у детей. В последнее время родители всерьез обеспокоены вероятностью негативного влияния современных гаджетов на детскую моторику.
Важнейшим нюансом при формировании почерка у ребенка является правильный захват карандаша или ручки, способный усовершенствовать скорость написания и качество письма. Как на днях выяснили ученые, большинство детей, начавшие пользоваться электронными устройствами раньше, чем ручкой, быстрее развивают связанные с мелкой моторикой руки навыки.
Важнейшим нюансом при формировании почерка у ребенка является правильный захват карандаша или ручки, способный усовершенствовать скорость написания и качество письма. Как на днях выяснили ученые, большинство детей, начавшие пользоваться электронными устройствами раньше, чем ручкой, быстрее развивают связанные с мелкой моторикой руки навыки.
Автор: Сёмина Виктория