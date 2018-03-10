Jurassic World Alive научит обращению с динозаврами
Невероятная популярность Pokemon Go вдохновила разработчиков на создание AR-совместимых тайтлов. Создатели Jurassic World Alive из студии Ludia и Universal предлагают искать динозавров и собирать их ДНК.
В игре, разработанной с использованием технологии дополненной реальности, не требуется выходить не улицу, как в Pokemon Go, и тратить время на поиск доисторического чудовища. В «Мире Юрского периода» можно воспользоваться беспилотным аппаратом. Геймерам предоставляется возможность реализовать собранный материал, а также с помощью реализованного в игре PvP-режима, устраивать баталии с конкурентами-заводчиками динозавров.
Авторы идеи не раскрывают точной даты выхода Jurassic World Alive, однако некоторые источники сообщают, что релиз состоится уже этой весной. Заинтересовавшимся новинкой предлагают подписаться на официальном сайте проекта и настроить оповещения. Всем им пообещали ценные внутриигровые подарки и своевременный доступ к стратегии.
В игре, разработанной с использованием технологии дополненной реальности, не требуется выходить не улицу, как в Pokemon Go, и тратить время на поиск доисторического чудовища. В «Мире Юрского периода» можно воспользоваться беспилотным аппаратом. Геймерам предоставляется возможность реализовать собранный материал, а также с помощью реализованного в игре PvP-режима, устраивать баталии с конкурентами-заводчиками динозавров.
Авторы идеи не раскрывают точной даты выхода Jurassic World Alive, однако некоторые источники сообщают, что релиз состоится уже этой весной. Заинтересовавшимся новинкой предлагают подписаться на официальном сайте проекта и настроить оповещения. Всем им пообещали ценные внутриигровые подарки и своевременный доступ к стратегии.
Автор: Ева Вит