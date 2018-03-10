В Сети появилось видео последствий «захвата» Земли роботами
В Сети появилось видео с описанием последствий «захвата» Земли роботами. На YouTube-канале NIXOLAS разместили ролик, который вызвал большой интерес у пользователей.
Авторы видео попытались предположить, какой станет Земля, если случится «восстание машин», а на планете останутся исключительно роботы SpotMini. Картина показывает безжизненный пейзаж. На фоне пылевой бури множество роботов двигались в хаотичном направлении.
При этом голос за кадром заявил, что природа намерена отомстить роботам за уничтоженных людей, тогда как зрители видят возникновение мощного урагана, повалившего часть гаджетов. Пользователи отметили картинку без излишней грусти. Комментаторы посмеялись над неудачами роботов и оставили авторам видео похвалу за хорошую работу.
Авторы видео попытались предположить, какой станет Земля, если случится «восстание машин», а на планете останутся исключительно роботы SpotMini. Картина показывает безжизненный пейзаж. На фоне пылевой бури множество роботов двигались в хаотичном направлении.
При этом голос за кадром заявил, что природа намерена отомстить роботам за уничтоженных людей, тогда как зрители видят возникновение мощного урагана, повалившего часть гаджетов. Пользователи отметили картинку без излишней грусти. Комментаторы посмеялись над неудачами роботов и оставили авторам видео похвалу за хорошую работу.
Автор: Валерий Антонов