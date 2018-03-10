В Волгоградской области пьяный пассажир угнал такси
6 марта в Камышине Волгоградской области 32-летний пьяный пассажир угнал такси марки ВАЗ-21102. Инцидент прокомментировали сотрудники ГУ МВД.
Сообщается, 48-летний водитель прибыл по вызову. Следуя к месту назначения, пассажир потребовал остановить автомобиль и купить ему сигареты. Автовладелец вышел из салона, а мужчина сел на водительское кресло и совершил угон.
Пострадавший написал заявление в полицию. План «Перехват» позволил быстро отыскать и арестовать злоумышленника, которым оказался ранее судимый за убийство гражданин. Автомобиль не пострадал и находится в рабочем состоянии. Пока подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Ранее в Волгоградской области избили травматолога.
Сообщается, 48-летний водитель прибыл по вызову. Следуя к месту назначения, пассажир потребовал остановить автомобиль и купить ему сигареты. Автовладелец вышел из салона, а мужчина сел на водительское кресло и совершил угон.
Пострадавший написал заявление в полицию. План «Перехват» позволил быстро отыскать и арестовать злоумышленника, которым оказался ранее судимый за убийство гражданин. Автомобиль не пострадал и находится в рабочем состоянии. Пока подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Ранее в Волгоградской области избили травматолога.
Автор: Джанабилова Татьяна П