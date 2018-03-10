Таинственный «Глаз Сахары» заинтересовал пользователей Google Maps
Пользователей Google Maps заинтересовал таинственный «Глаз Сахары». Речь идет о самой крупной пустыне в Африке, в которой ученые обнаружили объект кольцевидной формы.
Ученые давно знают об этом феномене, однако общественность только сейчас начала проявлять интерес к загадке. Специалисты объясняют, что в спутниковом режиме Google maps вводятся определенные координаты местности и появляется изображение, напоминающее некое око. Пользователи Сети начали высказывать собственные предположения относительно увиденного. По мнению некоторых комментаторов, это может быть «окаменелый смерч». В то время как другие склоняются к инопланетному происхождению объекта.
Исследователи выдвигают версию, заключающуюся в том, что «Глаз Сахары», который около 50 км в диаметре, расположенный в западно-центральной области Мавритании, может быть только естественного происхождения. В природе могли происходить сложные эрозионные процессы, сформировавшие кольцевидную форму. Агрессивные условия спровоцировали окаменелость грунта. Однако эксперты не высказывают точных вариантов развития событий.
В настоящее время желающие могут отправиться на экскурсию к «Глазу Сахары». Однако рассмотреть полноценно феноменальный объект можно только находясь на высоте в воздухе.
Напомним, уфолог нашёл гигантский НЛО в Великобритании с помощью Google Maps.
Ученые давно знают об этом феномене, однако общественность только сейчас начала проявлять интерес к загадке. Специалисты объясняют, что в спутниковом режиме Google maps вводятся определенные координаты местности и появляется изображение, напоминающее некое око. Пользователи Сети начали высказывать собственные предположения относительно увиденного. По мнению некоторых комментаторов, это может быть «окаменелый смерч». В то время как другие склоняются к инопланетному происхождению объекта.
Исследователи выдвигают версию, заключающуюся в том, что «Глаз Сахары», который около 50 км в диаметре, расположенный в западно-центральной области Мавритании, может быть только естественного происхождения. В природе могли происходить сложные эрозионные процессы, сформировавшие кольцевидную форму. Агрессивные условия спровоцировали окаменелость грунта. Однако эксперты не высказывают точных вариантов развития событий.
В настоящее время желающие могут отправиться на экскурсию к «Глазу Сахары». Однако рассмотреть полноценно феноменальный объект можно только находясь на высоте в воздухе.
Напомним, уфолог нашёл гигантский НЛО в Великобритании с помощью Google Maps.
Автор: Элана Ал-Лами