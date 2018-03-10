Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО
НАТО предоставило Украине новый статус «страны-аспиранта». Соответствующей информацией поделилась Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной рады.
«Постепенно, шаг за шагом, мы становимся ближе к Альянсу. Теперь мы получили статус «аспиранта» и готовы идти дальше», - написала Геращенко в соцсети Facebook.
Как рассказали в НАТО, стремление к членству уже задекларировали четыре страны: Украина, Македония, Грузия, Босния и Герцеговина. 9 марта Роуз Гетемюллер, заместитель генсека Альянса, обсуждала данный вопрос с украинским вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе.
Ранее генерал НАТО рассказал о военном превосходстве России.
«Постепенно, шаг за шагом, мы становимся ближе к Альянсу. Теперь мы получили статус «аспиранта» и готовы идти дальше», - написала Геращенко в соцсети Facebook.
Как рассказали в НАТО, стремление к членству уже задекларировали четыре страны: Украина, Македония, Грузия, Босния и Герцеговина. 9 марта Роуз Гетемюллер, заместитель генсека Альянса, обсуждала данный вопрос с украинским вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе.
Ранее генерал НАТО рассказал о военном превосходстве России.
Автор: Джанабилова Татьяна П