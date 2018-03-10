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Функция распознавания лиц в Facebook получила обновления
Компания Facebook обновила функцию распознавания лиц, работающую с 2010 года. Теперь пользователь может получать уведомления в случае загрузки кем-то его фотографии или совместного с ним снимка.

Функция распознавания лиц в Facebook получила обновления


Изначально данная функция, работающая на последовательности интеллектуальных алгоритмов, предлагалась для отметок на фото знакомых или друзей. После обновлений технология стала на защиту от краж личной информации пользователя. Через появившееся уведомление можно сразу перейти к снимку, отклонить отметку или попросить автора удалить ее.

Функция распознавания лиц получила возможность предотвращать создание злоумышленниками фейковых профилей в соцсети с использованием чужих фото. Кроме того, приложение призвано помочь людям с проблемами зрения пользоваться Facebook и узнавать, кто изображен на снимке или видео. Программа включается по умолчанию, что свидетельствует о наличии в Facebook шаблонов обличий пользователей. По словам разработчиков, все данные удаляются при отключении функции в настройках Facebook-аккаунта.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 13:20
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