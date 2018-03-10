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Владимир Путин назвал самое большое достижение на посту президента
Владимир Путин обозначил наибольшее достижение на должности президента РФ. Таковым глава государства считает изменения в сфере экономики.

Владимир Путин назвал самое большое достижение на посту президента


В России соответствующие показатели продемонстрировали 2-кратный рост, а также уменьшилось число лиц, которые живут за гранью бедности. Журналистка телекомпании NBC поинтересовалась у Путина, что именно президент РФ считает наибольшим достижением и крупнейшим промахом.

«Знаете, оба будут очень близко. Крупнейшее достижение – кардинальные изменения экономики. Она почти в 2 раза по объему выросла. В то же время за чертой бедности все еще живет очень много людей. Нам требуется убирать все эти “ножницы” между людьми, зарабатывающими очень много и слишком мало. Поэтому есть много плюсов, но и ряд нерешенных на сегодня вопросов», - отметил глава государства.

Президент РФ выразил уверенность, что страна приобретет новую мощную динамику развития, станет более устойчивой, а также будет отличаться сбалансированной демократией, с высокими перспективами применения последних достижений в сфере технологической революции.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 13:00
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