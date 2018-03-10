Владимир Путин назвал самое большое достижение на посту президента
Владимир Путин обозначил наибольшее достижение на должности президента РФ. Таковым глава государства считает изменения в сфере экономики.
В России соответствующие показатели продемонстрировали 2-кратный рост, а также уменьшилось число лиц, которые живут за гранью бедности. Журналистка телекомпании NBC поинтересовалась у Путина, что именно президент РФ считает наибольшим достижением и крупнейшим промахом.
«Знаете, оба будут очень близко. Крупнейшее достижение – кардинальные изменения экономики. Она почти в 2 раза по объему выросла. В то же время за чертой бедности все еще живет очень много людей. Нам требуется убирать все эти “ножницы” между людьми, зарабатывающими очень много и слишком мало. Поэтому есть много плюсов, но и ряд нерешенных на сегодня вопросов», - отметил глава государства.
Президент РФ выразил уверенность, что страна приобретет новую мощную динамику развития, станет более устойчивой, а также будет отличаться сбалансированной демократией, с высокими перспективами применения последних достижений в сфере технологической революции.
В России соответствующие показатели продемонстрировали 2-кратный рост, а также уменьшилось число лиц, которые живут за гранью бедности. Журналистка телекомпании NBC поинтересовалась у Путина, что именно президент РФ считает наибольшим достижением и крупнейшим промахом.
«Знаете, оба будут очень близко. Крупнейшее достижение – кардинальные изменения экономики. Она почти в 2 раза по объему выросла. В то же время за чертой бедности все еще живет очень много людей. Нам требуется убирать все эти “ножницы” между людьми, зарабатывающими очень много и слишком мало. Поэтому есть много плюсов, но и ряд нерешенных на сегодня вопросов», - отметил глава государства.
Президент РФ выразил уверенность, что страна приобретет новую мощную динамику развития, станет более устойчивой, а также будет отличаться сбалансированной демократией, с высокими перспективами применения последних достижений в сфере технологической революции.
Автор: Валерий Антонов