Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в адрес выпавшей из под топа груди
Ольга Романовская ответила хейтерам и злопыхателям за критику, обрушившуюся в ее адрес из-за выпавшей из под топа груди. Соответствующий пост экс-солистка группы "ВИА Гра" разместила в микроблоге Instagram.
На новом снимке воинственно настроенная артистка запечатлена с вытянутой вперед рукой, напоминающей жест "Стоп". В комментарии к посту звезда рассказала, что почитала Директ и обсуждения под ее фотографиями, поэтому сейчас находится в ярости. Она действительно делала пластику груди, о которой не жалеет. Во время танцев Романовская искренне веселилась, никому не мешала, поэтому не понимает причину ярости фолловеров.
"Жить надо для себя и близких. Не стоит зацикливаться на чужом мнении. Я привыкла отдыхать себе в удовольствие, главное - не мешать другим. Если кто-то пострадал, пишите, разберемся", - написала Ольга Романовская.
Верные поклонники полностью поддержали кумира, рассказал, что сейчас весна и у шизофреников началось обострение, поэтому не стоит обращать внимание на гневные комментарии.
На новом снимке воинственно настроенная артистка запечатлена с вытянутой вперед рукой, напоминающей жест "Стоп". В комментарии к посту звезда рассказала, что почитала Директ и обсуждения под ее фотографиями, поэтому сейчас находится в ярости. Она действительно делала пластику груди, о которой не жалеет. Во время танцев Романовская искренне веселилась, никому не мешала, поэтому не понимает причину ярости фолловеров.
"Жить надо для себя и близких. Не стоит зацикливаться на чужом мнении. Я привыкла отдыхать себе в удовольствие, главное - не мешать другим. Если кто-то пострадал, пишите, разберемся", - написала Ольга Романовская.
Верные поклонники полностью поддержали кумира, рассказал, что сейчас весна и у шизофреников началось обострение, поэтому не стоит обращать внимание на гневные комментарии.
Автор: Джанабилова Татьяна П