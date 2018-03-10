В Краснодаре после взрыва в жилом доме возбуждено уголовное дело
В Краснодаре после мощного взрыва газа, прогремевшего в жилом 5-этажном доме, находящемся на Славянской улице, возбуждено уголовное дело. В инциденте, произошедшем сегодня утром, пострадали шесть человек, среди которых двое детей.
Сообщается, все травмированные граждане получают необходимую медицинскую помощь в больнице. Следователи, прибывшие на место происшествия, проводят осмотр территории, опрос свидетелей, уточняют данные о раненых людях. Точная причина взрыва и обрушения стены пока не установлена.
Сообщается, все травмированные граждане получают необходимую медицинскую помощь в больнице. Следователи, прибывшие на место происшествия, проводят осмотр территории, опрос свидетелей, уточняют данные о раненых людях. Точная причина взрыва и обрушения стены пока не установлена.
Автор: Джанабилова Татьяна П