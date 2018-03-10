Улучшенная технология избавит клавиатуру Apple MacBook от залипания
Разработчики компании Apple улучшат технологию “бабочка”, которая позволит избавить клавиатуру ноутбуков MacBook от залипания. Новые модернизированные устройства будут выпущены уже в этом году.
Технологию “бабочка” придумали специалисты Apple для улучшения печати и более тихой работы клавиш. У первых устройств с новой клавиатурой появилась большая проблема с залипанием, и в новом поколении ноутбуков планируют избавиться полностью от залипания и громкого стука клавиш, сделав качественнее и удобнее работу с MacBook. На сегодняшний день народные умельцы научились чистить засорения с помощью резиновой груши, а представители компании Apple опубликовали на официальном сайте способ с применением балончика со сжатым воздухом. Но несмотря на советы работников компании, многим пользователям страшно осуществлять такую операцию с дорогостоящим ноутбуком.
Правда уже вскоре все будет исправлено, как заявляют эксперты. На днях запатентовали "бабочку" третьего поколения с полноценной защитой от проливания жидкостей, грязи и полное отсутствие залипаний. Конструкция состоит из специальных заслонок, щеток и уплотнителей, исключая попадание даже самой мелкой пыли. С залипанием решили вопрос установкой мембраны для отхода воздуха в каждую клавишу с дополнительным использованием систем охлаждения. Такую “сверхзащищенную” новинку уже ожидает большое количество поклонников, а дата презентации прогнозируется на конец лета – начало осени этого года.
Технологию “бабочка” придумали специалисты Apple для улучшения печати и более тихой работы клавиш. У первых устройств с новой клавиатурой появилась большая проблема с залипанием, и в новом поколении ноутбуков планируют избавиться полностью от залипания и громкого стука клавиш, сделав качественнее и удобнее работу с MacBook. На сегодняшний день народные умельцы научились чистить засорения с помощью резиновой груши, а представители компании Apple опубликовали на официальном сайте способ с применением балончика со сжатым воздухом. Но несмотря на советы работников компании, многим пользователям страшно осуществлять такую операцию с дорогостоящим ноутбуком.
Правда уже вскоре все будет исправлено, как заявляют эксперты. На днях запатентовали "бабочку" третьего поколения с полноценной защитой от проливания жидкостей, грязи и полное отсутствие залипаний. Конструкция состоит из специальных заслонок, щеток и уплотнителей, исключая попадание даже самой мелкой пыли. С залипанием решили вопрос установкой мембраны для отхода воздуха в каждую клавишу с дополнительным использованием систем охлаждения. Такую “сверхзащищенную” новинку уже ожидает большое количество поклонников, а дата презентации прогнозируется на конец лета – начало осени этого года.
Автор: Тригуб Сергей