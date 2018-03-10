Рустам Солнцев предрек разрыв Пелагеи и Ивана Телегина
Рустам Солнцев предрекает разрыв отношений Ивана Телегина и Пелагеи. Бывший участник «Дома-2» заявил, что знаменитый хоккеист уйдет от певицы, потому что недавно между ними произошел скандал, спровоцированный поцелуем спортсмена со знакомой брюнеткой на вечеринке.
По мнению Солнцева, Пелагея с мужем давно находятся в напряженных отношениях. Разрыв может совсем скоро произойти из-за недавней ссоры. Кроме того, экс-участник телестройки считает артистку «простушкой», которая не в состоянии составить конкуренцию более привлекательным представительницам прекрасного пола.
Рустам Солнцев утверждает, что певица может остаться одинокой, потому что ее стиль и образ жизни не могут удержать «красавчика» Телегина. Бывший участник «Дома-2» напомнил Пелагее, как она стала причиной ухода хоккеиста из семьи. В настоящее время, по его мнению, исполнительнице русских народных песен придется ответить за свои поступки в прошлом.
По мнению Солнцева, Пелагея с мужем давно находятся в напряженных отношениях. Разрыв может совсем скоро произойти из-за недавней ссоры. Кроме того, экс-участник телестройки считает артистку «простушкой», которая не в состоянии составить конкуренцию более привлекательным представительницам прекрасного пола.
Рустам Солнцев утверждает, что певица может остаться одинокой, потому что ее стиль и образ жизни не могут удержать «красавчика» Телегина. Бывший участник «Дома-2» напомнил Пелагее, как она стала причиной ухода хоккеиста из семьи. В настоящее время, по его мнению, исполнительнице русских народных песен придется ответить за свои поступки в прошлом.
Автор: Элана Ал-Лами