Алексей Панин показал "жесткую порку" дочери
Алексей Панин показал фанатам и журналистам "жесткую порку" 10-летней дочери Анны. Соответствующий пост актер разместил в микроблоге Instagram.
На видео Анна Панина сидит с телефоном на постели. Неожиданно в комнату влетает ее скандально известный отец и начинает кричать: "Все хватит! Сейчас буду тебя пороть. Больше не получишь икры". Актер ищет ремень, потом хватает тапочек и начинает гонять дочь по квартире. Девочка довольна новой игрой и хохочет, резво уходя от "преследования". На самом деле ролик оказался постановочным.
"Не успели мы нормально позавтракать, как наглые журналисты влезли в нашу жизнь и все переврали в своих ущербных статейках", - написал актер.
Фанаты восхитились оптимизмом Панина, который в любой ситуации находит повод посмеяться. Многие заметили новый ремонт в квартире актера и схожесть Анны и папы.
Ранее Панин с дочерью сходил за пивом.
На видео Анна Панина сидит с телефоном на постели. Неожиданно в комнату влетает ее скандально известный отец и начинает кричать: "Все хватит! Сейчас буду тебя пороть. Больше не получишь икры". Актер ищет ремень, потом хватает тапочек и начинает гонять дочь по квартире. Девочка довольна новой игрой и хохочет, резво уходя от "преследования". На самом деле ролик оказался постановочным.
"Не успели мы нормально позавтракать, как наглые журналисты влезли в нашу жизнь и все переврали в своих ущербных статейках", - написал актер.
Фанаты восхитились оптимизмом Панина, который в любой ситуации находит повод посмеяться. Многие заметили новый ремонт в квартире актера и схожесть Анны и папы.
Ранее Панин с дочерью сходил за пивом.
Автор: Джанабилова Татьяна П