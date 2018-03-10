Россиянам предрекают новые допинг-скандалы
Представители Международного союза биатлонистов призывают ужесточить наказания сборным, чьи атлеты нарушали антидопинговые правила. Российских спортсменов, как считает вице-президент IBU Джим Каррабре, еще неоднократно уличат в использовании запрещенных препаратов.
В наказание за разгоревшийся допинг-скандал сборная РФ на ОИ-2018 выступила под нейтральным флагом. Специальное приглашение приехать на престижное международное соревнование получили лишь четыре российских биатлониста, а участие других их именитых соотечественников отклонили.
Сборные США и Чехии в прошлом месяце объявили бойкот этапу Кубка мира по биатлону, запланированному к проведению в Тюмени. Спортсмены призвали коллег из других стран поддержать инициативу из-за частых допинг-скандалов, связанных с атлетами из РФ. Лоуэлл Бэйли, биатлонист из США, считает неправильным и оскорбительным проведение одного из этапов значимого соревнования в России.
Джим Каррабре, вице-президент IBU, считает, что россияне еще не раз попадутся на употреблении запрещенных препаратов, и призывает ужесточить санкции к нарушителям.
Ранее МОК учредил Независимую организацию допинг-тестирования.
В наказание за разгоревшийся допинг-скандал сборная РФ на ОИ-2018 выступила под нейтральным флагом. Специальное приглашение приехать на престижное международное соревнование получили лишь четыре российских биатлониста, а участие других их именитых соотечественников отклонили.
Сборные США и Чехии в прошлом месяце объявили бойкот этапу Кубка мира по биатлону, запланированному к проведению в Тюмени. Спортсмены призвали коллег из других стран поддержать инициативу из-за частых допинг-скандалов, связанных с атлетами из РФ. Лоуэлл Бэйли, биатлонист из США, считает неправильным и оскорбительным проведение одного из этапов значимого соревнования в России.
Джим Каррабре, вице-президент IBU, считает, что россияне еще не раз попадутся на употреблении запрещенных препаратов, и призывает ужесточить санкции к нарушителям.
Ранее МОК учредил Независимую организацию допинг-тестирования.
Автор: Ева Вит