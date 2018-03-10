Появились фото нового Jeep Grand Wagoneer
Появились первые снимки Jeep Grand Wagoneer. Компания рассказала о возрождении знаковой модели в 2011-м году, после чего менялись только элементы оптики. Теперь же шпионские фото показывают, что конструкторы внесли ряд важных изменений в корпус.
В соответствии со словами Майка Мэнли, гендиректора компании, полностью новая версия Grand Wagoneer появится только спустя несколько лет. Этот продукт станет относиться к числу суперпремиальных авто.
Предположительно, новый Grand Wagoneer появится на рынке в 2020 году, после чего будет оснащен 2-мя разными вариациями колесной базы, которые могут удерживать 3 ряда сидений. Помимо этого, уникальный дизайн дополнят подписями Jeep. Стоимость авто заявлена на отметке в $140 тысяч, что позволило сделать Grand Wagoneer конкурентоспособным и поставить на уровень предложений премиум-сегмента от Bentley, Land Rover, и прочих марок.
В соответствии со словами Майка Мэнли, гендиректора компании, полностью новая версия Grand Wagoneer появится только спустя несколько лет. Этот продукт станет относиться к числу суперпремиальных авто.
Предположительно, новый Grand Wagoneer появится на рынке в 2020 году, после чего будет оснащен 2-мя разными вариациями колесной базы, которые могут удерживать 3 ряда сидений. Помимо этого, уникальный дизайн дополнят подписями Jeep. Стоимость авто заявлена на отметке в $140 тысяч, что позволило сделать Grand Wagoneer конкурентоспособным и поставить на уровень предложений премиум-сегмента от Bentley, Land Rover, и прочих марок.
Автор: Валерий Антонов