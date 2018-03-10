Hyundai готовит к выпуску в 2019 году восьмиместный гибридный кроссовер
Hyundai готовит к выпуску в 2019 году 8-местный кроссовер-гибрид. На данный момент нет информации о возможном сохранении новинкой названия Grand Santa Fe.
Автопроизводителем Hyundai продолжаются зимние тестирования прототипов нового кроссовера, который в модельном ряду собирается занять место над презентованной недавно моделью Santa Fe. Мировая премьера новинки ориентировочно намечена на следующий год, главный рынок сбыта при этом ориентирован на США.
К 2020 году запланировано производство 15 электрифицированных моделей, в частности, плагин-гибридов, электромобилей и авто, функционирующих на водородных топливных элементах.
Автопроизводителем Hyundai продолжаются зимние тестирования прототипов нового кроссовера, который в модельном ряду собирается занять место над презентованной недавно моделью Santa Fe. Мировая премьера новинки ориентировочно намечена на следующий год, главный рынок сбыта при этом ориентирован на США.
К 2020 году запланировано производство 15 электрифицированных моделей, в частности, плагин-гибридов, электромобилей и авто, функционирующих на водородных топливных элементах.
Автор: Сёмина Виктория