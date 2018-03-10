Редактор скриншотов из Android P уже доступен для загрузки
Энтузиасты веб-сайта XDA смогли обнаружить в Android P приложение, которое позволяет проводить обработку скриншотов Markup. Продукт уже доступен для установки на большую часть смартфонов, функционирующих с использованием этой операционной системы.
Для оценки работы Markup потребуется скачать приложение и сделать скриншот. На большей части Android-устройств функция активируется одновременным нажатием кнопок питания и понижения уровня громкости. Затем в центре уведомлений требуется выбрать пункт «Отправить» и активировать приложение Markup.
Открытая программ позволяет рисовать на изображении. Это может быть полезным, когда требуется указать собеседнику определенную точку на фото либо выделить часть текста.
Для оценки работы Markup потребуется скачать приложение и сделать скриншот. На большей части Android-устройств функция активируется одновременным нажатием кнопок питания и понижения уровня громкости. Затем в центре уведомлений требуется выбрать пункт «Отправить» и активировать приложение Markup.
Открытая программ позволяет рисовать на изображении. Это может быть полезным, когда требуется указать собеседнику определенную точку на фото либо выделить часть текста.
Автор: Валерий Антонов