В Волгоградской области мать арестована по подозрению в убийстве младенца
Правоохранители задержали 26-летнюю жительницу Волгоградской области по подозрению в жестоком преступлении. По версии следствия, 4 марта женщина задушила своего 9-месячного ребенка, а его труп спрятала в контейнере для мусора.
В полицию с заявлением о пропаже дочери обратилась ее мать, когда долгое время не могла с ней связаться. Правоохранители разыскали молодую женщину и выяснили, что она 1 марта покинула общежитие, где проживала, и сняла квартиру в областном центре. 4 марта, пожелав избавиться от своего ребенка, мать собственноручно задушила его, а коляску продала через интернет. Тело 9-месячного малыша женщина спрятала в контейнере для мусора и уехала к приятельнице в один из городов под Волгоградом.
Женщина, подозреваемая в убийстве ребенка, может на 20 лет сесть в тюрьму. В ближайшее время задержанной изберут меру пресечения. Правоохранители занимаются поиском тела младенца.
В полицию с заявлением о пропаже дочери обратилась ее мать, когда долгое время не могла с ней связаться. Правоохранители разыскали молодую женщину и выяснили, что она 1 марта покинула общежитие, где проживала, и сняла квартиру в областном центре. 4 марта, пожелав избавиться от своего ребенка, мать собственноручно задушила его, а коляску продала через интернет. Тело 9-месячного малыша женщина спрятала в контейнере для мусора и уехала к приятельнице в один из городов под Волгоградом.
Женщина, подозреваемая в убийстве ребенка, может на 20 лет сесть в тюрьму. В ближайшее время задержанной изберут меру пресечения. Правоохранители занимаются поиском тела младенца.
Автор: Ева Вит