В Антарктиде пара пингвинов сделала селфи с помощью найденной камеры
Пара императорских пингвинов в Антарктиде получила известность благодаря селфи, которое они организовали перед найденной камерой. Животных привлек таинственный объект в снегу и они осторожно приблизились, чтобы рассмотреть его поближе. Об этом сообщает интернет-портал «Мир Новостей».
Исследователь, являющийся сотрудником местной станции Моусон, разместил в снегу камеру, чтобы наблюдать за жизнью пингвинов. Устройство осуществляло съемку в режиме видео и смогло зафиксировать необычный момент.
Подошедшая пара императорских пингвинов неумышленно развернула камеру. При этом угол обзора сместился и в кадре можно видеть головы птиц, которые нависают над объективом. На протяжении определенного периода времени животные с интересом рассматривали загадочную находку.
Специалисты поделились с пользователями YouTube получившимся забавным видеороликом, который очень понравился публике. Главной причиной успеха видео эксперты называют импровизацию пингвинов, которые перевернули камеру и устроили перед ней фотосессию, в попытках сделать идеальное селфи.
Напомним, NASA обнаружили «секретную» колонию пингвинов.
Исследователь, являющийся сотрудником местной станции Моусон, разместил в снегу камеру, чтобы наблюдать за жизнью пингвинов. Устройство осуществляло съемку в режиме видео и смогло зафиксировать необычный момент.
Подошедшая пара императорских пингвинов неумышленно развернула камеру. При этом угол обзора сместился и в кадре можно видеть головы птиц, которые нависают над объективом. На протяжении определенного периода времени животные с интересом рассматривали загадочную находку.
Специалисты поделились с пользователями YouTube получившимся забавным видеороликом, который очень понравился публике. Главной причиной успеха видео эксперты называют импровизацию пингвинов, которые перевернули камеру и устроили перед ней фотосессию, в попытках сделать идеальное селфи.
Напомним, NASA обнаружили «секретную» колонию пингвинов.
Автор: Элана Ал-Лами