Актер Иван Жидков попал в больницу с токсическим отравлением
Актер Иван Жидков поступил в больницу с диагнозом «токсическое отравление». Информацией об этом он поделился в своем Instagram.
В настоящий момент актер продолжает оставаться в медучреждении. Согласно его версии о причинах отравления, негативные последствия для организма мог спровоцировать прием лекарственных препаратов. При этом точный вердикт после получения анализов озвучат медики.
Как признался сам Жидков, изначально он не хотел волновать своих фанатов и не стал сообщаться о своем недуге, однако вскоре, после нескольких дней больничного режима, он все же решил рассказать об этом в соцсетях.
Артист также поспешил успокоить поклонников, что его пребывание в клинике на выступление 11 марта не повлияет. Подписчики, в свою очередь, пожелали Жидкову соре выздороветь и вернуться к любимой работе.
В настоящий момент актер продолжает оставаться в медучреждении. Согласно его версии о причинах отравления, негативные последствия для организма мог спровоцировать прием лекарственных препаратов. При этом точный вердикт после получения анализов озвучат медики.
Как признался сам Жидков, изначально он не хотел волновать своих фанатов и не стал сообщаться о своем недуге, однако вскоре, после нескольких дней больничного режима, он все же решил рассказать об этом в соцсетях.
Артист также поспешил успокоить поклонников, что его пребывание в клинике на выступление 11 марта не повлияет. Подписчики, в свою очередь, пожелали Жидкову соре выздороветь и вернуться к любимой работе.
Автор: Сёмина Виктория