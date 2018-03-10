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Nissan Rogue Sport 2018 года получит более практичный интерьер
Nissan Rogue Sport оснастят более практичным интерьером, созданным непосредственно для ежедневного применения. Представители автокомпании отметили, что дебют новинки пройдет в 2018 году.

Nissan Rogue Sport 2018 года получит более практичный интерьер


Салон транспортного средства имеет некоторое сходство с Mazda CX-3, однако оснащен большим числом разного рода технологичных особенностей. В их число стоит добавить наличие крупной торпеды с дисплеем отображения данных бортовой системы. Другой особенностью авто является высокая грузоподъемность.

Nissan Rogue Sport 2018 года получит более практичный интерьер


Кроссовер будет поставляться только в модификации с полным приводом. Его можно будет использовать для ежедневного передвижения за счет экономии топлива. На каждые 100 км пути расход бензина составит порядка 7,8 л, что представляет собой отличные показатели для авто этого класса. Nissan Rogue Sport создается на основе той же платформе, которая применялась прежде. Относительно даты премьеры авто и прочих технических особенностей ничего не известно.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 15:40
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