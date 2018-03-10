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Ученые проследят эволюцию нервной системы насекомых и ракообразных по древним окаменелостям
На территории Гренландии исследователями обнаружены древние окаменелости, содержащие образцы нервной ткани хищника, жившего около 520 миллионов лет назад. С помощью находки удалось исследовать строение мозга доисторического животного и проследить эволюционную цепочку развития нервной системы насекомых и ракообразных.

Ученые проследят эволюцию нервной системы насекомых и ракообразных по древним окаменелостям


Уникальный образец нервной ткани древнего хищника, относящегося к виду Kerygmachela kierkegaardi, позволит исследователям изучить мозг панартроподов (бархатных червей, водяных медведей и членистоногих), а также полную эволюционную цепочку развития их нервной системы.

Членистоногие формируются с пучка нервных клеток над кишечником, еще два сегмента мозга расположены под ним. В результате развития все части сливаются с первым пучком, образуя трехсегментный мозг. С помощью древних окаменелостей ученые могут проследить развитие данной структуры. В данный момент исследователи изучают сохранившийся в виде углеродных пленок простой мозг Kerygmachela kierkegaardi, который состоит из самого главного сегмента, присутствующего у современных членистоногих.

Автор: Артемов Сергей
Вчера, 15:50
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