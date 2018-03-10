Дешевле и качественнее: ТОП-10 «убийц» iPhone X
В 2017 году компания Apple выпустила свой очередной шедевр - iPhone X. Смартфон получился дорогим и не очень качественным, поэтому другие производители решили воспользоваться ситуацией и представить пользователям более дешевые аналоги. Эксперты изучили рынок и представили ТОП-10 «убийц» легендарной «десятки».
Во время выставки MWC-2018 стало понятно, что выпуск клонов iPhone X стал похож на помешательство. Китайские производители решили полностью «убить» конкурента, выпустив устройства с новомодными функциями, например, «монобровью».
Huawei P20 и P20 Pro
Первую строчку рейтинга заняли девайсы Huawei. Самыми лучшими представителями линейки стали P20 и P20 Pro. Немного уступает им по характеристикам P20 Lite со стандартным экраном с соотношением сторон 18: 9.
Huawei оснастила свой топовый смартфон тройной камерой (12+16+18 Мп), экраном на 6 дюймов, памятью на 8 и 256 Гб. В базовой версии с дисплеем на 5,7 дюймов представлено два вида памяти – 4 и 64 Гб или 6 и 128 Гб. Камера в этой модели стоит двойная на 12 и 16 Мп. Управляет устройством чипсет Kirin 970 с искусственным интеллектом.
Asus Zenfone и 5Z
В продажу девайсы поступят в июне. Стоимость стартует от 480 долларов, что в разы меньше юбилейного «яблочного» смартфона. Модель комплектуется Snapdragon 636 или Snapdragon 845, памятью на 4/64 Гб, 6/128 Гб, 8/256 Гб, камерой IMX363 от Sony с функцией распознавания объектов, батареей на 3300 мАч, Face Unlock.
UMIDIGI Z2 и One
Официальная презентация девайсов состоится в апреле. Цена новинки не превысит 300 долларов. Производитель оснастил свое творение экраном на 6,2 дюйма (FHD+), дактилоскопическим сканером, LTE-поддержкой, функцией беспроводной зарядки.
Ulefone T2 Pro, T2 и X
Смартфоны от Ulefone, работающие на флагманских процессорах Helio P70 и P60, разработчики оснастили инновационной аппаратной начинкой, мощными камерами, высококачественными экранами. Параметры устройств проще, чем у iPhone X, но это не мешает им называться еще одним «убийцей».
Elephone A4 Pro
Elephone A4 Pro с FHD+ экраном формата 18: 9 при сравнительно низкой цене демонстрирует отличное качество. За функциональность гаджета отвечает восьмиядерный чипсет Helio P23. Анонс запланирован на март, но эксперты уже предрекают новинке головокружительный успех.
Doogee V
Смартфон с 6,21-дюймовым дисплеем работает на базе чипсета Helio P60. Аппаратная начинка для этого гаджета получилась мощная. Также пользователи найдут в устройстве дактилоскопический сканер и память на 8 и 128 Гб.
Oukitel U18 и U19
Эксперты назвали смартфоны с инфинити-дисплеями необычной и интересной новинкой. Первый вариант с 8-ядерным чипсетом и памятью на 4 и 64 Гб выйдет на рынок всего за 170 долларов. Второй девайс получил параметры начального уровня.
OPPO R15 и R15 Plus
Китайский производитель OPPO тоже не стал упускать возможность и создал своих «убийц» iPhone X. Презентации еще не было, но технические характеристики уже известны: ОС Android 8.1, основной фотоаппарат на 13 и 16 Мп, селфи-камеры на 20 Мп, функция Face Unlock, экран на 6,28 дюймов (2280 х 1080), память на 4 и 6 Гб или 64 и 128 Гб, процессор Snapdragon 670.
Vivo V9
Информация об этом смартфоне засекречена. Известно, что его оснастят чипсетом Snapdragon 660, фронтальной камерой на 24 Мп, ОС Android 8.1. Производитель хорошо известен на мировом рынке, поэтому его новинка вряд ли будет относиться к бюджетному сегменту.
Leagoo S9
Leagoo S9 с 5,85-дюймовым экраном оценивается в 150 долларов. За эти деньги покупатель получит функцию идентификации личности, дактилоскопический сканер, батарею на 3300 мАч, камеру на 2 и 13 Мп, память на 4 и 32 Гб, восьмиядерный процессор.
Bluboo X
Очередной загадочный «убийца» купертиновского юбилейного смартфона комплектуется батареей на 5500 мАч, памятью на 6 и 64 Гб, чипсетом Helio P23, высококачественным дисплеем AMOLED с поддержкой FHD+. Остальные сведения производитель отказывается разглашать до анонса.
Vernee M7
Все смартфоны бренда стали популярны, поэтому эксперты пророчат новинке с 5,8-дюймовым экраном хороший покупательский спрос при цене в 200 долларов. Для пользователей будет доступна ОС Android 8.1, 8-ядерный процессор, батарея на 4500 мАч, фронталка на 5 МП, сдвоенная камера на 8 и 16 Мп.
GooPhone Х
Данный производитель известен своей способностью точно воспроизводить более дешевые аналоги двух техногигантов – Apple и Samsung. На официальном сайте смартфон с экраном в 5,8 дюймов, с таким же индексом, как у iPhone, стоит 225 евро. В его начинке можно найти аккумулятор на 3200 мАч, память на 2 и 8 Гб, 4-ядерный процессор. Устройство очень похоже на оригинал, но немного уступает ему в «железе».
Вывод
Вот уже несколько лет Apple задает всему рынку тенденцию и страдает от того, что производители второго и третьего, а порой и первого уровней, выпускают «убийц» iPhone. 10-я модель не стала исключением и представленный ТОП наглядный тому пример.
Ранее сообщалось, что у iPhone X по-прежнему самая лучшая камера.
Во время выставки MWC-2018 стало понятно, что выпуск клонов iPhone X стал похож на помешательство. Китайские производители решили полностью «убить» конкурента, выпустив устройства с новомодными функциями, например, «монобровью».
Huawei P20 и P20 Pro
Первую строчку рейтинга заняли девайсы Huawei. Самыми лучшими представителями линейки стали P20 и P20 Pro. Немного уступает им по характеристикам P20 Lite со стандартным экраном с соотношением сторон 18: 9.
Huawei оснастила свой топовый смартфон тройной камерой (12+16+18 Мп), экраном на 6 дюймов, памятью на 8 и 256 Гб. В базовой версии с дисплеем на 5,7 дюймов представлено два вида памяти – 4 и 64 Гб или 6 и 128 Гб. Камера в этой модели стоит двойная на 12 и 16 Мп. Управляет устройством чипсет Kirin 970 с искусственным интеллектом.
Asus Zenfone и 5Z
В продажу девайсы поступят в июне. Стоимость стартует от 480 долларов, что в разы меньше юбилейного «яблочного» смартфона. Модель комплектуется Snapdragon 636 или Snapdragon 845, памятью на 4/64 Гб, 6/128 Гб, 8/256 Гб, камерой IMX363 от Sony с функцией распознавания объектов, батареей на 3300 мАч, Face Unlock.
UMIDIGI Z2 и One
Официальная презентация девайсов состоится в апреле. Цена новинки не превысит 300 долларов. Производитель оснастил свое творение экраном на 6,2 дюйма (FHD+), дактилоскопическим сканером, LTE-поддержкой, функцией беспроводной зарядки.
Ulefone T2 Pro, T2 и X
Смартфоны от Ulefone, работающие на флагманских процессорах Helio P70 и P60, разработчики оснастили инновационной аппаратной начинкой, мощными камерами, высококачественными экранами. Параметры устройств проще, чем у iPhone X, но это не мешает им называться еще одним «убийцей».
Elephone A4 Pro
Elephone A4 Pro с FHD+ экраном формата 18: 9 при сравнительно низкой цене демонстрирует отличное качество. За функциональность гаджета отвечает восьмиядерный чипсет Helio P23. Анонс запланирован на март, но эксперты уже предрекают новинке головокружительный успех.
Doogee V
Смартфон с 6,21-дюймовым дисплеем работает на базе чипсета Helio P60. Аппаратная начинка для этого гаджета получилась мощная. Также пользователи найдут в устройстве дактилоскопический сканер и память на 8 и 128 Гб.
Oukitel U18 и U19
Эксперты назвали смартфоны с инфинити-дисплеями необычной и интересной новинкой. Первый вариант с 8-ядерным чипсетом и памятью на 4 и 64 Гб выйдет на рынок всего за 170 долларов. Второй девайс получил параметры начального уровня.
OPPO R15 и R15 Plus
Китайский производитель OPPO тоже не стал упускать возможность и создал своих «убийц» iPhone X. Презентации еще не было, но технические характеристики уже известны: ОС Android 8.1, основной фотоаппарат на 13 и 16 Мп, селфи-камеры на 20 Мп, функция Face Unlock, экран на 6,28 дюймов (2280 х 1080), память на 4 и 6 Гб или 64 и 128 Гб, процессор Snapdragon 670.
Vivo V9
Информация об этом смартфоне засекречена. Известно, что его оснастят чипсетом Snapdragon 660, фронтальной камерой на 24 Мп, ОС Android 8.1. Производитель хорошо известен на мировом рынке, поэтому его новинка вряд ли будет относиться к бюджетному сегменту.
Leagoo S9
Leagoo S9 с 5,85-дюймовым экраном оценивается в 150 долларов. За эти деньги покупатель получит функцию идентификации личности, дактилоскопический сканер, батарею на 3300 мАч, камеру на 2 и 13 Мп, память на 4 и 32 Гб, восьмиядерный процессор.
Bluboo X
Очередной загадочный «убийца» купертиновского юбилейного смартфона комплектуется батареей на 5500 мАч, памятью на 6 и 64 Гб, чипсетом Helio P23, высококачественным дисплеем AMOLED с поддержкой FHD+. Остальные сведения производитель отказывается разглашать до анонса.
Vernee M7
Все смартфоны бренда стали популярны, поэтому эксперты пророчат новинке с 5,8-дюймовым экраном хороший покупательский спрос при цене в 200 долларов. Для пользователей будет доступна ОС Android 8.1, 8-ядерный процессор, батарея на 4500 мАч, фронталка на 5 МП, сдвоенная камера на 8 и 16 Мп.
GooPhone Х
Данный производитель известен своей способностью точно воспроизводить более дешевые аналоги двух техногигантов – Apple и Samsung. На официальном сайте смартфон с экраном в 5,8 дюймов, с таким же индексом, как у iPhone, стоит 225 евро. В его начинке можно найти аккумулятор на 3200 мАч, память на 2 и 8 Гб, 4-ядерный процессор. Устройство очень похоже на оригинал, но немного уступает ему в «железе».
Вывод
Вот уже несколько лет Apple задает всему рынку тенденцию и страдает от того, что производители второго и третьего, а порой и первого уровней, выпускают «убийц» iPhone. 10-я модель не стала исключением и представленный ТОП наглядный тому пример.
Ранее сообщалось, что у iPhone X по-прежнему самая лучшая камера.
Автор: Джанабилова Татьяна П