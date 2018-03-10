Путин сообщил, что Песков иногда «несёт пургу»
Владимир Путин сообщил, что Дмитрий Песков периодически «несёт пургу». Глава РФ сделал это заявление во время общения с журналистами NBC, подчеркивая невозможность контролировать все заявления, сделанные работникам администрации президента.
«У нас 2 тысячи работников администрации, неужели вы считает, что каждого контролирую? Вон, Песков напротив сидит, мой пресс-секретарь. Периодически он такую пургу несёт, а я смотрю по телевизору и думаю: что он там сейчас рассказывает? Кто поручил?» — сообщил президент.
Владимира Путина попросили дать комментарий относительно слов спецпредставителя главы РФ по вопросам сотрудничества в сегменте информбезопасности Андрея Крутских касательно того, что государство пребывает «на пороге того момента», когда станет «на равных общаться с США в информпространстве». Президент России сообщил, что это было личное отношение человека к вопросу в определённой сфере. Путин отметил свою неосведомленность о смысле этих слов и предложил поинтересоваться у самого Крутских.
Ранее Владимир Путин назвал самое большое достижение на посту президента
«У нас 2 тысячи работников администрации, неужели вы считает, что каждого контролирую? Вон, Песков напротив сидит, мой пресс-секретарь. Периодически он такую пургу несёт, а я смотрю по телевизору и думаю: что он там сейчас рассказывает? Кто поручил?» — сообщил президент.
Владимира Путина попросили дать комментарий относительно слов спецпредставителя главы РФ по вопросам сотрудничества в сегменте информбезопасности Андрея Крутских касательно того, что государство пребывает «на пороге того момента», когда станет «на равных общаться с США в информпространстве». Президент России сообщил, что это было личное отношение человека к вопросу в определённой сфере. Путин отметил свою неосведомленность о смысле этих слов и предложил поинтересоваться у самого Крутских.
Ранее Владимир Путин назвал самое большое достижение на посту президента
Автор: Валерий Антонов