В Саратове мужчина украл цветы и поздравлял незнакомок с 8 Марта
В Саратове мужчина украл цветы из торговой точки и поздравлял незнакомок с 8 Марта. Сведения предоставила пресс-служба краевого УМВД РФ.
Сообщается, вор вынес из цветочного магазина 25 красных и 25 белых роз. Общий ущерб достиг порядка 3000 рублей. Пострадавшая сторона написала заявление в полицию, по факту которого было заведено уголовное дело. На след подозреваемого полицейских вывели служебные собаки. Ранее судимый мужчина признался, что раздал награбленное незнакомым женщинам, оценившим его поступок. При вынесении обвинительного приговора романтику может грозить до пяти лет тюрьмы.
Ранее в Саратове грабитель устроил на улице «денежный дождь».
Сообщается, вор вынес из цветочного магазина 25 красных и 25 белых роз. Общий ущерб достиг порядка 3000 рублей. Пострадавшая сторона написала заявление в полицию, по факту которого было заведено уголовное дело. На след подозреваемого полицейских вывели служебные собаки. Ранее судимый мужчина признался, что раздал награбленное незнакомым женщинам, оценившим его поступок. При вынесении обвинительного приговора романтику может грозить до пяти лет тюрьмы.
Ранее в Саратове грабитель устроил на улице «денежный дождь».
Автор: Джанабилова Татьяна П