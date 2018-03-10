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Филипп Киркоров признался, что боится скандалов и сплетен
Филипп Киркоров рассказал о том, что боится скандалов и сплетен. Поп-король нервничает, когда думает о том, что станет фигурировать в скандальной ситуации и не сможет выступать перед многочисленными поклонниками на сцене.

Филипп Киркоров признался, что боится скандалов и сплетен


Киркоров завоевал популярность и остается одним из самых востребованных артистов современной эстрады. Однако, несмотря на многолетний стаж творческой деятельности, исполнитель до сих пор не может привыкнуть к сплетням, которые периодически возникают в СМИ с упоминанием его имени.

По словам Филиппа Киркорова, он дорожит своей репутацией и опасается провокационных ситуаций. Однако хейтеры при любом удобном случае комментируют действия поп-короля и стараются втянуть артиста в очередной скандал. Звезда отечественной эстрады объяснил, как справляется с подобными страхами.

Киркоров признался, что по утрам боится вставать, потому что может прочитать о себе что-то плохое, после чего не будет знать, как оправдать свое имя перед зрителями на концерте. Однако, когда певец выходит к поклонникам, то понимает, что они не верят слухам и сплетням.

Напомним, Филипп Киркоров признался Алле Пугачевой в любви на 8 марта.

Автор: Элана Ал-Лами
Вчера, 15:03
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