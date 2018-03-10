TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу года достигнет 45%
Доля безрамочных смартфонов, которые после выставки MWC-2018 завоевали мировую популярность, к концу года достигнет 45%. Через год владельцами таких девайсов окажется каждый второй человек. Прогноз предоставили аналитики TrendForce.
По итогам 2017 года, производители смартфонов по всему миру приобрели 230 млн экранов с параметром 18:9. При этом 200 млн выпущены во второй половине года, когда на рынке стали популярны «безрамочники». Практически все заказы изготавливала компания Samsung Display, сотрудничающая с Apple.
Эксперты прогнозируют безрамочным устройством большую популярность: в 2018 году их доля на рынке достигнет 45%, в 2020 – 87%, в 2021 – 92%. Такая динамика возможна, если производители не придумают более современные экраны.
Ранее аналитики предсказывали подорожание китайских смартфонов.
По итогам 2017 года, производители смартфонов по всему миру приобрели 230 млн экранов с параметром 18:9. При этом 200 млн выпущены во второй половине года, когда на рынке стали популярны «безрамочники». Практически все заказы изготавливала компания Samsung Display, сотрудничающая с Apple.
Эксперты прогнозируют безрамочным устройством большую популярность: в 2018 году их доля на рынке достигнет 45%, в 2020 – 87%, в 2021 – 92%. Такая динамика возможна, если производители не придумают более современные экраны.
Ранее аналитики предсказывали подорожание китайских смартфонов.
Автор: Джанабилова Татьяна П