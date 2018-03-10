В Барнауле школьники транслировали в Сети избиение одноклассницы
Пьяные учащиеся одной из школ Барнаула, как сообщают местные СМИ, избили одноклассницу. Издевательства над школьницей подростки транслировали в Сети.
В избиении девушки участвовали, как видно на ролике, старшеклассницы 14-15 лет. Они пинали лежащую на лестничной клетке школьницу ногами, дергали за волосы и наносили удары по голове и всему туловищу. В перерывах между издевательствами подростки распивали алкогольные напитки
Сотрудники УСК по Алтайскому краю начали проверку обстоятельств инцидента и изучают видео избиения школьницы, которое транслировалось в Сети. По предварительной версии, девушки устроили жестокие разборки из-за парня.
Ранее в Перми школьникам срочно потребовалась медпомощь после духов одноклассницы.
В избиении девушки участвовали, как видно на ролике, старшеклассницы 14-15 лет. Они пинали лежащую на лестничной клетке школьницу ногами, дергали за волосы и наносили удары по голове и всему туловищу. В перерывах между издевательствами подростки распивали алкогольные напитки
Сотрудники УСК по Алтайскому краю начали проверку обстоятельств инцидента и изучают видео избиения школьницы, которое транслировалось в Сети. По предварительной версии, девушки устроили жестокие разборки из-за парня.
Ранее в Перми школьникам срочно потребовалась медпомощь после духов одноклассницы.
Автор: Ева Вит