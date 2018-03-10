Xiaomi представила «умное» сидение для унитаза Small Smart Toilet Seat
Компания Xiaomi представила «умное» сиденье для унитаза, оснащенное набором полезных функций. Устройство получило название Smartmi Small Smart Toilet Seat.
Производитель выпускал подобные приспособление, но последняя модель принципиально отличается от предшественников. Округлое сиденье изготовлено из приятного на ощупь материала и оснащено таймером, который через 30 минут уведомит засидевшегося человека о времени.
Девайс может подавать воду в трех температурных режимах. Подогрев осуществляется за счет специального элемента, способного довести жидкость до нужной температуры за несколько секунд. Специальные датчики определят позу и необходимое для подачи воды давление. Любые изменения в настройки вносятся через панель управления или смартфон. Smartmi Small Smart Toilet Seat убивает до 99,9% микробов канифолью, сводя к минимуму риск инфицирования.
Ранее Xiaomi выпустила туалетную бумагу.
Производитель выпускал подобные приспособление, но последняя модель принципиально отличается от предшественников. Округлое сиденье изготовлено из приятного на ощупь материала и оснащено таймером, который через 30 минут уведомит засидевшегося человека о времени.
Девайс может подавать воду в трех температурных режимах. Подогрев осуществляется за счет специального элемента, способного довести жидкость до нужной температуры за несколько секунд. Специальные датчики определят позу и необходимое для подачи воды давление. Любые изменения в настройки вносятся через панель управления или смартфон. Smartmi Small Smart Toilet Seat убивает до 99,9% микробов канифолью, сводя к минимуму риск инфицирования.
Ранее Xiaomi выпустила туалетную бумагу.
Автор: Джанабилова Татьяна П